نشكركم على متابعتكم خبر ألوان غرفة النوم: سرّ نومك الهادئ بين الألوان المهدئة والمحفزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 11:48 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

عند تصميم غرفة النوم، يلعب لون الجدران والأثاث دورًا كبيرًا في التأثير على جودة النوم والراحة النفسية. اختيار الألوان المناسبة يمكن أن يعزز الاسترخاء ويساعد على النوم بعمق، بينما الألوان الخاطئة قد تسبب التوتر وتقلل من جودة الراحة. في هذا المقال، سنستعرض أفضل وأسوأ الألوان لغرفة النوم لتحقيق نوم جيد.

1. الأزرق الفاتح: يعتبر الأزرق من أكثر الألوان المهدئة للعقل والجسم. فهو يقلل من معدل ضربات القلب ويخفض ضغط الدم، مما يساعد على الاسترخاء والاستعداد للنوم.

2. الأخضر الفاتح: اللون الأخضر يرتبط بالطبيعة والهدوء. يمكن أن يوحي بالسلام الداخلي ويخلق جوًا مريحًا في غرفة النوم.

3. البنفسجي الفاتح: هذا اللون يعزز الشعور بالراحة والاسترخاء، خاصة إذا كان بدرجات فاتحة. يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر وتحسين جودة النوم.

4. الرمادي الفاتح: يعتبر اللون الرمادي خيارًا محايدًا ومريحًا. يمكن أن يكون خلفية مثالية لغرفة النوم، خاصة إذا تم دمجه مع ألوان ناعمة أخرى.

5. البيج أو البيج الوردي: هذه الألوان تعطي إحساسًا بالدفء والراحة، مما يجعلها مثالية لغرفة النوم.

1. الأحمر القوي: اللون الأحمر يعتبر منشطًا ويمكن أن يزيد من معدل ضربات القلب ويرفع مستويات الطاقة، مما يصعب الاسترخاء والنوم.

2. البرتقالي الزاهي: مثل الأحمر، اللون البرتقالي الزاهي يمكن أن يكون محفزًا للعقل ويسبب الشعور باليقظة، مما يعيق النوم.

3. الأصفر الفاقع: الأصفر الزاهي يمكن أن يسبب الشعور بالتوتر وعدم الراحة، خاصة إذا كان بدرجات قوية.

4. الأسود الداكن: على الرغم من أن الأسود يمكن أن يكون لونًا أنيقًا، إلا أنه قد يخلق جوًا كئيبًا ويقلل من الشعور بالراحة في غرفة النوم.

5. الأرجواني الداكن: بدرجاته الداكنة، يمكن أن يكون الأرجواني لونًا قويًا ومحفزًا، مما قد يعيق الاسترخاء.

– اختر ألوانًا فاتحة وهادئة لتعزيز الشعور بالراحة.

– تجنب الألوان الزاهية والمحفزة التي تزيد من مستويات الطاقة.

– يمكنك استخدام الألوان الداكنة كلمسات بسيطة، ولكن ليس كألوان رئيسية.

– جرب استخدام الألوان المحايدة كخلفية وإضافة ألوان ناعمة كتسليط