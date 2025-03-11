عرق النسا: الأعراض والأسباب والعلاج

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 11:48 صباحاً - الأعراض المرتبطة بعرق النسا

عرق النسا هو حالة صحية تنتج عن ضغط على العصب الوركي، ويُعتبر من الأطول في الجسم. يمكن أن تتراوح أعراض عرق النسا من آلام طفيفة إلى حادة، وفيما يلي نستعرض بعض الأعراض الشائعة:

ألم مستمر في جانب واحد من الأرداف أو الساق.

زيادة الألم عند الجلوس.

احتراق أو وخز على طول الساق.

ضعف أو خدر أو صعوبة في تحريك الساق أو القدم.

ألم شديد يجعل الوقوف صعبًا.

الأسباب المؤدية لعرق النسا

تتنوع الأسباب المؤدية لظهور عرق النسا، وغالبًا ما تكون نتيجة لمشاكل في العمود الفقري. ومن بين الأسباب الأكثر شيوعًا:

القرص المنفتق أو المنزلق: يحدث ذلك عندما ينزلق أحد الأقراص الفقرية في العمود الفقري.

تضيق العمود الفقري: وهو تضييق القناة الشوكية الذي يمكن أن يضغط على العصب الوركي.

الإصابات أو كسور بالحوض.

أورام العمود الفقري، على الرغم من أنها نادرة، إلا أنها يمكن أن تضغط على العصب الوركي.

طرق علاج عرق النسا

يمكن علاج عرق النسا بطرق متعددة، بدءًا من العلاجات المنزلية وصولًا إلى التدخلات الجراحية في الحالات القصوى. إليك بعض الطرق المتبعة عادة في العلاج:

العلاجات المنزلية والطبية

الراحة وتجنب الأنشطة التي تسبب الألم الظهور.

استخدام كمادات باردة أو دافئة على مكان الألم لتخفيف الالتهاب.

تمارين التمدد وتقوية العضلات التي تكون تحت إشراف متخصص.

تناول الأدوية التي تقلل من الألم والالتهاب، مثل مضادات الالتهاب الغير ستيرويدية.

التدخلات الجراحية

في الحالات التي لا تستجيب فيها العلاجات الأخرى، قد يكون التدخل الجراحي ضروريًا لتخفيف الضغط على العصب الوركي. تشمل الجراحات الممكنة:

إزالة القرص المتضرر بطريقة الجراحة الدقيقة.

توسيع العمود الفقري إذا كان هناك تضيق يُسبب الضغط على العصب.

ختامًا، الاهتمام بصحة العمود الفقري واعتماد نمط حياة صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بعرق النسا. يُفضل دائمًا استشارة طبيب مختص للحصول على التشخيص الدقيق والعلاج المناسب.