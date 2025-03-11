دوري أبطال الخليج: القادسية الكويتي يلاقي النصر الإماراتي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 10:51 صباحاً - يلتقي اليوم، الثلاثاء، القادسية الكويتي والنصر الإماراتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال الخليج بكرة القدم، بدءاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الذهاب بين الفريقين والتي استضافها النصر انتهت لمصلحة القادسية 1-0.

وفي إياب نصف النهائي الآخر، يلعب غداً الأربعاء، دهوك العراقي مع الاتفاق السعودي السعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة (الذهاب 1-0 لفريق دهوك).