الدوري المصري: الأهلي والزمالك وجهاً لوجه

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 10:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الثلاثاء، المرحلة الثانية من الدوري المصري بكرة القدم، عبر مجموعتين (مجموعة البطولة ومجموعة الهبوط)، وتضم كل مجموعة 9 فرق.

مجموعة البطولة ضمّت فرق: بيراميدز، الأهلي، الزمالك، المصري البورسعيدي، البنك الأهلي، سيراميكا، فاركو، حرس الحدود وبتروجيت.

ويلعب اليوم في مجموعة البطولة، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة الأهلي مع الزمالك، وحرس الحدود مع بتروجيت.

وتضمّ مجموعة الهبوط فرق: زد أف سي، طلائع الجيش، سموحة، الاتحاد السكندري، عزل المحلة، الجونة، الإسماعيلي إنبي ومودرن سبورت.

ويلعب اليوم في مجموعة الهبوط، الساعة 22:30 أيضاً، الجونة مع الاتحاد السكندري، وومودرن سبورت مع سموحة.