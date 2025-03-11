نشكركم على متابعتكم خبر باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ… التشكيل المتوقع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 10:51 صباحاً - اقترب بابرن ميونيخ كثيراً من عبور دور الـ 16 من مباراة الذهاب بعد فوزه على مواطنهباير ليفر كوزن في مباراة الذهاب 3-0 إلا إذا كان لتشابي ألونسو ولاعبيه رأي آخر…
تشكيل باير ليفركوزن المتوقع
هراديسكي – هينكابي – تاه – تابسوبا – فريمبونج – بالاسيوس – تشاكا – جريمالدو – عدلي – شيك – تيلا.
تشكيل بايرن ميونخ المتوقع
أوربيج – ديفيز – كيم – أوباميكانو – لايمر – كيميتش – جوريتسكا – كومان – موسيالا – أوليسيه – كين.