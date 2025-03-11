نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي (25)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتم أمس، الإثنين، مباريات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة في هذه المرحلة…
فاماليكاو × ريو آفي 1-0
سانتا كلارا × موريرينسي 1-1
كاسابيا × سبورتينغ لشبونة 1-3
بوافيستا × فيتوريا غيماريش 1-2
إستريلا أمادورا × جل فيسنتي 1-1
إي في أس فوتبول × أروكا 0-1
بنفيكا × ناسيونال ماديرا 3-0
إستوريل برايا × فارينزي 2-2
سبورتينغ براغا × بورتو 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- سبورتينغ لشبونة: 59 نقطة
2- بنفيكا: 56 نقطة
3- سبورتينغ براغا: 50 نقطة
4- بورتو: 50 نقطة
5- سانتا كلارا: 40 نقطة