خبيرة تغذية تحذر: المحليات الصناعية قد تضر بصحة الأمعاء

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 10:51 مساءً - حذرت خبيرة التغذية ماريا ميرينو من الإفراط في استخدام المحليات الصناعية كبديل للسكر، مشيرة إلى تأثيراتها السلبية على صحة الأمعاء.

وفي مقطع فيديو نشرته على منصة “تيك توك”، أوضحت أن هذه المحليات قد تسبب تخمرًا في الأمعاء، مما يؤثر على توازن البكتيريا المفيدة ويؤدي إلى اضطرابات هضمية ومشكلات صحية أخرى.

وأكدت ميرينو أن السكر العادي، رغم مخاطره المحتملة، لا يصل إلى القولون ليتخمر كما تفعل المحليات الصناعية، مما يجعله أقل ضررًا مقارنة ببعض البدائل الشائعة.

**السكر أم المحليات: أيهما أكثر خطورة؟**

من جهته، أوضح الدكتور جاومي فونتانالس أن السكر قد يكون أكثر ضررًا على المدى الطويل، حيث يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز والأنسولين، مما يؤثر على عملية الأيض ويزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

وأشار فونتانالس إلى أن المحليات، رغم عدم احتوائها على سعرات حرارية، قد تؤثر على استجابة الجسم للسكر، مما يؤدي إلى اضطرابات في الأيض.

وأوصى باستخدام محليات طبيعية، مثل ستيفيا النقية، كبديل أفضل، مع التأكيد على أهمية الاعتدال في استخدامها.