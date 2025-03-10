 بعد وفاتهما.. ستيرلينغ نايت يشارك صورة “مؤثرة” مع بطلي فيلم Again 17

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 10:51 مساءً - كسر نجم ديزني ستيرلينغ نايت صمته حول وفاة الممثلة ميشيل تراشتنبرج، التي وُجدت ميتة في شقتها في نيويورك صباح يوم الأربعاء 26 فبراير عن عمر يناهز 39 عامًا.

وفقًا لشرطة نيويورك، تم استدعاء الشرطة إلى برج سكني في حي Hell’s Kitchen، حيث عُثر على ميشيل فاقدة للوعي، وأعلن المسعفون وفاتها في الموقع.

كان ستيرلينغ قد شارك في بطولة فيلم 17 Again مع ميشيل وماثيو بيري، وقد نشر صورة له معهما من كواليس الفيلم عبر “إنستغرام”.

في تعليقه، أشار إلى أنه خضع لعملية جراحية لإزالة المرارة أثناء فترة تعافيه، معبرًا عن امتنانه الكبير لميشيل، واصفًا إياها بـ”الكريمة واللطيفة”، مؤكدًا أنها كانت داعمة لمسيرته المهنية في بداياته.

كما تذكر ستيرلينغ اللحظات التي قضاها مع ميشيل وماثيو في موقع التصوير، قائلاً: “لن أنسى أبدًا الأوقات التي قضيناها معًا في مقطورة ميشيل، حيث كنا نتحدث عن الحياة والعمل والحكمة”. وأضاف: “أفتقدك ميشيل. أحبكم جميعًا”.

ومن الجدير بالذكر أن ماثيو بيري توفي في 28 أكتوبر 2023 عن عمر 54 عامًا، بعد أن وُجد ميتًا في منزله بكاليفورنيا.