الموعد الصحيح لسماع نبضات قلب الجنين

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 09:54 مساءً - متى يمكن سماع نبضات قلب الجنين لأول مرة؟

تعتبر فترة الحمل من أهم المراحل التي تمر بها الأم، ومن اللحظات المثيرة التي تجعل قلب الأبوين ينبض بإحساس جديد هي سماع نبضات قلب الجنين لأول مرة. يتساءل الكثير من الآباء، وخاصةً من يختبرون الحمل لأول مرة، عن الوقت المناسب والمثالي لسماع نبضات قلب الجنين.

العامل الزمني لسماع نبضات قلب الجنين

يمكن سماع نبضات قلب الجنين في مراحل مبكرة من الحمل، حيث يبدأ قلب الجنين بالخفقان منذ الأسبوع الخامس بعد الإخصاب. ومع ذلك، فإن هذه النبضات قد لا تكون قابلة للسمع باستخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية العادية في هذه الفترة المبكرة.

الأسابيع المثالية لسماع النبضات بوضوح

الأسبوع السادس إلى السابع: في هذه الفترة، يمكن للطبيب استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية المهبلي للاستماع إلى نبضات قلب الجنين، وهي عادةً المرة الأولى التي يمكن فيها سماع النبضات.

في هذه الفترة، يمكن للطبيب استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية المهبلي للاستماع إلى نبضات قلب الجنين، وهي عادةً المرة الأولى التي يمكن فيها سماع النبضات. الأسبوع الثامن إلى العاشر: بمرور الوقت، وبالاقتراب من الأسبوع الثامن والعاشر، تصبح نبضات القلب أكثر وضوحًا ويمكن سماعها باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية التقليدي من خلال البطن.

أهمية متابعة نبضات قلب الجنين

إن متابعة نبضات قلب الجنين هي جزء مهم من الفحوصات الدورية التي تُجرى أثناء الحمل. تقدم هذه المتابعة مؤشرات حول صحة الجنين وتطوره، حيث يعكس انتظام وقوة نبضات القلب الوضع الصحي للجنين. يُنصح بأن تتعاون الأم مع طبيبها في جدولة الفحوصات اللازمة لضمان سلامة الجنين.

ماذا يجب فعله إذا لم تُسمع نبضات القلب في الموعد المتوقع؟

في بعض الأحيان، قد لا تكون نبضات قلب الجنين مسموعة في الموعد المتوقع، وهو ما قد يتسبب في بعض القلق للأم. هناك العديد من الأسباب المحتملة لذلك، مثل اختلاف موعد الإباضة أو وضعية الجنين داخل الرحم. من الهام عدم الخوف والتحدث مع الطبيب للحصول على الإرشادات المناسبة والإجراءات اللاحقة، فقد يقرر الطبيب إجراء فحوصات إضافية أو إعادة الفحص بعد فترة وجيزة.

النصائح والتوصيات للأمهات الحوامل

قومي بمتابعة زيارات الطبيب الدورية والاستماع إلى توجيهاته.

حافظي على تغذية صحية ومتوازنة لدعم نمو الجنين السليم.

ابقي على اطلاع حول مراحل الحمل المختلفة من خلال القراءة أو حضور الجلسات التعليمية.

في النهاية، تذكري أن رحلة الحمل هي تجربة فريدة ومميزة لكل أم، وإن فهم مراحل تطور الجنين يضفي على هذه الرحلة إحساساً بالراحة والطمأنينة. استمتعي بكل لحظة منها واستعدي بسعادة وسلام لاستقبال المولود الجديد.