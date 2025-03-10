الرياضة في رمضان لمرضى الأمراض المزمنة: ضوابط ونصائح هامة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 08:49 مساءً - تعتبر ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة لمرضى الأمراض المزمنة، ولكن يجب أن تتم بضوابط خاصة خلال شهر رمضان. إليك أهم الضوابط والنصائح لممارسة الرياضة بأمان خلال شهر رمضان لمرضى الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم.

ضوابط ممارسة الرياضة لمرضى الأمراض المزمنة في رمضان:

استشارة الطبيب: يجب على المرضى استشارة الطبيب المعالج قبل البدء في ممارسة الرياضة خلال رمضان، للتأكد من استقرار حالتهم الصحية وقدرتهم على الصيام.

توقيت ممارسة الرياضة:

قبل الإفطار: يمكن ممارسة الرياضة قبل نصف ساعة من الإفطار، مع ممارسة نشاط بدني بسيط مثل المشي أو تمارين رياضية خفيفة.

بعد الإفطار: يفضل ممارسة الرياضة بعد ساعتين أو ثلاثة من تناول وجبة الإفطار، مع تجنب التمارين الرياضية العنيفة.

مدة التمرين: يجب ألا تتجاوز مدة ممارسة الرياضة ساعة واحدة يوميًا لتجنب الإجهاد.

التوقف الفوري: يجب التوقف عن ممارسة الرياضة فورًا عند الشعور بأعراض غير مريحة مثل آلام الصدر، آلام العضلات، أو الدوار.

مرضى الأمراض المزمنة الممنوعون من ممارسة الرياضة في رمضان:

مرضى الكبد والكلى والضغط والسكري الذين يعانون من عدم انتظام حالاتهم الصحية.

المرضى الذين يتناولون أدوية مدرة للبول.

المرضى الذين لا يسمح لهم بالصيام.

نصائح إضافية:

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

تناول وجبات متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية.

الراحة الكافية بين فترات التمرين.