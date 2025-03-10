تخلص من انتفاخ الصباح: 5 طرق فعالة لفقدان وزن الماء الزائد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 08:49 مساءً - هل تستيقظ بشعور الانتفاخ وعدم الراحة؟ يمكن أن يكون احتباس الماء والسوائل هو السبب، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والشعور بالخمول. لحسن الحظ، هناك بعض العادات البسيطة التي يمكنك اتباعها للتخلص من السوائل الزائدة والشعور بالانتعاش.

5 طرق فعالة لفقدان وزن الماء الزائد:

شرب الماء الدافئ بالليمون:

يعزز ترطيب الجسم ويدعم عملية إزالة السموم.

يعتبر مدرًا خفيفًا للبول، مما يساعد الكلى على التخلص من الصوديوم والماء الزائدين.

يحفز الهضم والتمثيل الغذائي.

يقلل الانتفاخ.

غني بفيتامين C، الذي يدعم جهاز المناعة وصحة الجلد.

كيفية القيام بذلك: اعصر نصف ليمونة في كوب ماء دافئ واشربه على معدة فارغة.

ممارسة تمارين القلب أو التمدد الخفيفة:

يساعد على التخلص من الماء الزائد عن طريق التعرق.

يحسن الدورة الدموية، مما يقلل من احتباس السوائل.

يحفز الجهاز الليمفاوي، مما يساعد على إزالة السموم والسوائل الزائدة.

يقلل من تصلب الصباح والانتفاخات.

كيفية القيام بذلك: مارس تمارين خفيفة لمدة 15-30 دقيقة مثل المشي السريع أو اليوجا.

تقليل تناول الصوديوم:

يمنع احتباس الماء المفرط.

يدعم وظائف الكلى في التخلص من السوائل الزائدة.

يقلل من الانتفاخات، خاصة في الوجه واليدين.

كيفية القيام بذلك: تجنب الأطعمة المصنعة واختر الأطعمة الطازجة والكاملة.

شرب شاي الأعشاب:

يعمل كمدر طبيعي للبول.

يدعم الهضم ويقلل الانتفاخ.

يوفر مضادات الأكسدة التي تفيد الصحة العامة.

كيفية القيام بذلك: اشرب كوبًا من شاي الأعشاب في الصباح، مثل الشاي الأخضر أو الزنجبيل.

زيادة تناول الماغنيسيوم والبوتاسيوم:

يقلل من الانتفاخ عن طريق موازنة الشوارد.

يدعم وظائف الكلى وتوازن السوائل.

يمنع تقلصات العضلات والتعب.

كيفية القيام بذلك: تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، مثل الموز والأفوكادو والسبانخ.

هذا وباتباع هذه النصائح، يمكنك التخلص من وزن الماء الزائد والشعور بالانتعاش والنشاط طوال اليوم.