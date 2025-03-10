صيام رمضان والحمل مع السكري: نصائح هامة لسلامة الأم والجنين

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 07:54 مساءً - تُثير مسألة صيام رمضان للمرأة الحامل المصابة بالسكري قلقًا بالغًا، نظرًا للتحديات التي قد تواجهها في الحفاظ على مستويات السكر في الدم. توضح الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بجامعة القاهرة، أهم النصائح والإرشادات لضمان سلامة الأم والجنين خلال شهر رمضان.

مستويات السكر الآمنة للحامل الصائمة:

يجب ضبط مستوى السكر لتجنب الهبوط أثناء الصيام.

مستوى السكر قبل الوجبات: 60-99 ملغ.

مستوى السكر بعد الأكل بساعة أو ساعتين: 120-140 ملغ.

الغيبوبة الكيتونية أثناء الحمل شديدة الخطورة على الجنين.

مخاطر هبوط السكر على الحامل والجنين:

تكرار هبوط السكر، خاصة في الثلث الأول من الحمل.

قد لا تشعر الحامل بأعراض الهبوط.

هبوط السكر قد يتسبب في تلف خلايا المخ لدى البالغين، وقد يؤثر على الجنين.

قد يصاب الجنين بتشوهات خلقية.

أنواع السكري والحمل:

سكري النوع الأول أو الثاني قبل الحمل.

سكري الحمل (يبدأ من الشهر الرابع إلى السادس).

يزداد خطر سكري الحمل لدى النساء المصابات بالسمنة أو لديهن تاريخ وراثي أو أصبن به في حملهن السابق.

نصائح للحمل الآمن مع السكري:

ضبط السكر التراكمي إلى أقل من 7% قبل الحمل.

الحفاظ على مستويات السكر قريبة من المعدل الطبيعي أثناء الحمل.

متابعة تحليل السكر بعد الولادة لاكتشاف سكري النوع الثاني مبكرًا.

يجب على الحامل استشارة طبيبها المختص قبل اتخاذ قرار الصيام.