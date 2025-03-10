التهاب اللثة: الأسباب والأعراض وطرق العلاج والوقاية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 07:54 مساءً - التهاب اللثة من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثيرين، وإهمال علاجها قد يؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة في الأسنان. ومع ذلك، يمكن علاج التهاب اللثة بخطوات بسيطة، والوقاية منه للحفاظ على صحة الفم والأسنان.

ما هو التهاب اللثة؟

التهاب اللثة هو نوع من أمراض اللثة يحدث بسبب التهاب أو تورم النسيج المحيط بقاعدة الأسنان. الشكل الأكثر شيوعًا له هو تكون طبقة لزجة وجير صلب عند اللثة وأسفلها، بسبب تراكم جزيئات الطعام والمواد الأخرى حول الأسنان.

في المرحلة المبكرة، لا يشكل هذا التراكم أي ضرر في حالة تنظيف الأسنان بانتظام. ومع ذلك، فإن الالتهاب المستمر الناجم عن التهاب اللثة يؤدي إلى شكل لا رجعة فيه من أمراض اللثة، يسمى بالتهاب دواعم السن، والذي يمكن أن يتلف الأنسجة والعظام التي تدعم الأسنان.

أظهرت الدراسات أن الإصابة بأمراض اللثة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والخرف.

أعراض التهاب اللثة:

اللثة الحمراء أو الحساسة أو المتورمة.

اللثة التي تنزف عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط.

رائحة الفم الكريهة.

تقرحات الفم.

أسباب التهاب اللثة:

تراكم طبقة البلاك والجير عند خط اللثة.

سوء نظافة الأسنان.

التدخين.

الحمل.

مرض السكر الذي لا يتم السيطرة عليه بشكل جيد.

بعض الالتهابات في أماكن أخرى من الجسم.

أسنان غير مستقيمة.

أدوات الفم غير النظيفة مثل التقويمات أو أطقم الأسنان.

بعض الأدوية.

علاج التهاب اللثة عند طبيب الأسنان:

تنظيف الأسنان المنتظم لإزالة رواسب البلاك.

المضمضة بالماء الدافئ الممزوج بملح الطعام مرتين يوميًا في حالة حساسية اللثة.

علاج التهاب اللثة والوقاية منه في المنزل:

تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون مرتين على الأقل يوميًا.

استخدام خيط الأسنان مرة واحدة على الأقل يوميًا.

استخدام معاجين الأسنان المضادة للبلاك أو الجير أو غسولات الفم.