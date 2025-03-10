أفضل المشروبات للتخلص من البلغم بسهولة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 06:53 مساءً - مقدمة

البلغم هو مشكلة شائعة قد يعاني منها الكثير من الناس، خصوصًا خلال فترات الشتاء أو عند التعرض للحساسية. قد يكون لتراكم البلغم في الحلق أو الصدر شعور غير مريح ويؤدي إلى السعال المزمن. في هذه المقالة، سنتناول بعض المشروبات الطبيعية التي تساعد في التخلص من البلغم بسهولة وفعالية.

المشروبات الفعّالة لطرد البلغم

1. شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل يعتبر من أفضل المشروبات التي تساعد في تخفيف البلغم. يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات والتي تساعد في تهدئة الحلق وتخفيف الاحتقان. لإعداد شاي الزنجبيل، قم بغلي قطع صغير من جذور الزنجبيل في الماء لمدة عشر دقائق، ثم أضف إليه العسل والليمون لتحسين الطعم وتعزيز الفعالية.

2. النعناع

النّعناع معروف بخصائصه المبردة والمهدّئة والتي تساعد في فتح الممرات الهوائية وإزالة البلغم. يمكنك تحضير شاي النعناع عن طريق نقع بعض أوراق النعناع في الماء الساخن لبضع دقائق. تناول هذا الشاي بانتظام يساعد في تحسين التنفس وتقليل تراكم المخاط.

3. عصير الليمون والعسل

يعتبر مزيج عصير الليمون والعسل مشروبًا فعالًا لتفتيت البلغم وتهدئة الحلق. يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يعزز مناعة الجسم، بينما يعمل العسل كمهدئ طبيعي للحلق. امزج ملعقة كبيرة من العسل مع عصير ليمونة طازجة في كوب من الماء الدافئ، واشربه كل صباح للحصول على أفضل النتائج.

4. الحساء الخفيف

تناول الحساء الخفيف مثل حساء الدجاج أو الخضروات يمكن أن يكون له تأثير مهدّئ ويساعد في تخفيف البلغم. يُفضّل أن يكون الحساء ساخنًا لزيادة تدفق البخار الذي يساعد في تخفيف انسداد الأنف.

نصائح إضافية للتخلص من البلغم

بالإضافة إلى تناول المشروبات المذكورة، هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في تسريع عملية التخلص من البلغم:

شرب كميات كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الجسم.

استخدام مرطب في منزلك لتقليل الجفاف.

الابتعاد عن التدخين أو التعرض للدخان.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحسين الدورة الدموية.

بتبني هذه النصائح وتناول المشروبات الطبيعية، يمكنك التخلص بسهولة من البلغم وتحسين راحتك وصحتك.