فوائد استخدام الفازلين على الوجه قبل النوم

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 06:53 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

بالنسبة للعديد من الناس، قد يبدو استخدام الفازلين على الوجه قبل النوم خطوة إضافية غير ضرورية في روتين العناية بالبشرة. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة البسيطة تنطوي على العديد من الفوائد المذهلة للبشرة والصحة العامة.

في هذه المقالة، سنستكشف بالتفصيل هذه الفوائد المهمة.

أولاً وقبل كل شيء، الفازلين هو مرطب قوي للغاية. عندما يتم وضعه على الوجه قبل النوم، فإنه يساعد على الحفاظ على رطوبة البشرة طوال الليل. هذا أمر بالغ الأهمية لأن البشرة تميل إلى أن تصبح أكثر جفافًا أثناء النوم بسبب التنفس والتعرق. بتطبيق طبقة رقيقة من الفازلين، تظل البشرة مرطبة وناعمة طوال الليل.

بالإضافة إلى ذلك، الفازلين له خصائص مضادة للالتهابات. فهو يساعد على تهدئة البشرة المتهيجة أو المتأثرة بحب الشباب أو الحساسية. عندما يتم وضعه على الوجه قبل النوم، فإنه يعمل على تخفيف الاحمرار والتورم وتحسين مظهر البشرة بشكل عام.

كما أن للفازلين خصائص مضادة للأكسدة. فهو يساعد في حماية البشرة من تأثير الجذور الحرة، والتي قد تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والبقع الداكنة. باستخدام الفازلين على الوجه قبل النوم، يمكن المساعدة في الحفاظ على صحة البشرة وشبابها لفترة أطول.

بالإضافة إلى ذلك، الفازلين له خصائص ترطيبية لا تضاهى. فهو يساعد على إعادة بناء الحاجز الدهني الطبيعي للبشرة، مما يجعلها أكثر مرونة ونعومة. هذا أمر خاصة مهم للبشرة الجافة أو المتقشرة.

أخيرًا، استخدام الفازلين على الوجه قبل النوم قد يساعد في تحسين نوعية النوم. حيث أن ترطيب البشرة قبل النوم قد يساعد في الاسترخاء والحصول على نوم هادئ وعميق.