الفرق بين الزبدة والسمن واستخدامات كل منهما

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 05:58 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

في عالم الطبخ والتغذية، هناك دائمًا جدل حول الفرق بين الزبدة والسمن. على الرغم من أنهما منتجان دهنيان، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بينهما من حيث المصدر والتركيب والفوائد الصحية.

في هذه المقالة، سوف نستكشف بالتفصيل الفرق بين الزبدة والسمن.

الزبدة هي منتج ألبان ناتج عن فصل الدهن من الحليب. يتم إنتاجها عن طريق خفق الكريمة الطبيعية حتى تتجمع الدهون في شكل صلب. الزبدة تحتوي على نسبة دهون تتراوح بين 80-82%، بالإضافة إلى الماء والبروتينات والفيتامينات الذوابة في الدهون مثل فيتامين A وD.

من ناحية أخرى، السمن هو نوع من الدهون النباتية المستخلصة من بذور أو ثمار نباتات معينة. أشهرها هو السمن البقري المستخلص من لحوم البقر أو الجاموس. يتم إنتاج السمن عبر عملية تسخين الدهن وترشيحه لإزالة الشوائب. السمن يحتوي على نسبة دهون عالية تصل إلى 99.5%، مما يجعله أكثر تركيزًا في الدهون مقارنة بالزبدة.

من الناحية الصحية، هناك اختلافات جوهرية بين الزبدة والسمن. الزبدة تحتوي على نسبة أعلى من الأحماض الدهنية المشبعة، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) في الدم. لذلك، ينصح باستخدام الزبدة بكميات معتدلة وفي سياق نظام غذائي متوازن.

بالمقابل، السمن يحتوي على نسبة أقل من الأحماض الدهنية المشبعة، ويعتبر مصدرًا للأحماض الدهنية الأحادية والأوميجا-3 والأوميجا-6 التي تعد مفيدة للقلب والصحة بشكل عام. مع ذلك، يجب الحذر من الإفراط في استخدام السمن لأنه يحتوي على سعرات حرارية عالية.

علاوة على ذلك، للزبدة والسمن استخدامات مختلفة في الطبخ والخبز. الزبدة مناسبة للطهي على نار هادئة والخبز نظرًا لقوامها الطري والذوق الحلو. أما السمن فهو أكثر مقاومة للحرارة العالية وينتج طعمًا مميزًا في القلي والتحمير.