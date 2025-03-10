فليك يتحدث عن (جوع رافينيا) للأهداف

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 05:58 مساءً - تطرق مدرب فريق برشلونة، هانز فليك، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه مع بنفيكا البرتغالي بدوري أبطال أوروبا إلى الحديث عن التألق الكبير للاعبه البرازيلي رافينيا، وقال إنه مرشح للفوز بالكرة الذهبية: رافينيا مرشح للكرة الذهبية بالطبع، إذا قدم موسماً جيداً قد يكون لديه فرصة… هو دائماً يساعدنا كثيراً، وإذا نظرت إلى الأهداف التي سجلها، ستلاحظ الجوع الذي يملكه… ترى ذلك، من الجيد أن تراه مركزاً بهذا الشكل… أنا سعيد بمستواه.