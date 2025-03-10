محكمة الجنايات في دبي تقضي بحبس وغرامة وإبعاد سيدة خليجية بتهمة السكر وإثارة الشغب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 05:58 مساءً - أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكمًا يقضي بحبس سيدة خليجية (ر.ح) لمدة ستة أشهر، وتغريمها 20 ألف درهم إماراتي، مع إبعادها عن الدولة، وذلك على خلفية التهم الموجهة إليها. كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط السيدة المذكورة في حالة سكر في مكان عام، حيث تسببت في إثارة الشغب نتيجة حالتها، ولم تكتفِ بذلك، بل اعتدت على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظًا نابية أثناء تأديتهم مهامهم.

وكانت النيابة العامة في دبي قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بعد النظر في الأدلة والوقائع.