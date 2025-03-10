ماذا يحدث للجسم عند تناول الفاكهة يوميًا؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تُعد الفواكه من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم، حيث يساهم تناولها بانتظام في تعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض.

تحتوي الفواكه على كميات وفيرة من الألياف الغذائية، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، مما يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تُعد الفواكه مصدرًا غنيًا بالألياف، مما يساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. كما تعزز الألياف نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تتميز الفواكه باحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من الإصابة بالأمراض المختلفة.

توفر الفواكه كميات جيدة من الألياف التي تعزز الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من تناول الطعام بين الوجبات. كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يسعون إلى فقدان الوزن، لكن يجب استهلاكها باعتدال.

نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الماء، تساعد الفواكه في الحفاظ على ترطيب الجسم وتوازن السوائل، مما يقلل من خطر الإصابة بالجفاف، خاصة خلال فصل الشتاء.