هل يوفر النوم على الجانب الأيمن فوائد صحية للجسم؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد النوم على الجانب الأيمن من الجسم من الوضعيات التي تقدم فوائد صحية كبيرة، ولكن من المهم الانتباه إلى ضرورة تكرار هذه الوضعية بشكل منتظم للحصول على أكبر قدر من الفوائد.

يساهم النوم على الجانب الأيمن في تعزيز عملية الهضم، حيث يساعد الجاذبية في تسهيل حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي، كما يعمل على منع ارتداد الحمض من المعدة إلى المريء، مما يقلل من أعراض حرقة المعدة وعسر الهضم.

يمكن أن يساعد النوم على الجانب الأيمن في تقليل الضغط على القلب، حيث يكون في وضع أكثر راحة، مما يعزز الدورة الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يساهم النوم على الجانب الأيمن في تحسين وظيفة الجهاز الليمفاوي، الذي يلعب دورًا أساسيًا في التخلص من السموم من الجسم، لذا يُنصح بمحاولة النوم على هذا الجانب قدر الإمكان للاستفادة من هذه الفائدة.

يساعد النوم على الجانب الأيمن على فتح الممرات الهوائية، مما يحسن عملية التنفس ويقلل من الشخير. مع ذلك، يُفضل عدم النوم على نفس الجانب لفترات طويلة لتجنب أي تأثيرات سلبية.

النوم على الجانب الأيمن يساعد في تخفيف آلام الظهر بشكل كبير، حيث يقلل من الضغط على العمود الفقري، مما يؤدي إلى شعور أقل بالألم والراحة بشكل عام.