أضرار تناول الزبادي قبل النوم مباشرة في رمضان.. احذرها

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعتاد البعض على تناول الزبادي قبل النوم في رمضان معتقدين أنه يعزز الشعور بالشبع ويقلل من العطش، لكن قد يسبب ذلك بعض الآثار الجانبية التي ينبغي الانتباه إليها.

قد يسبب تناول الزبادي قبل النوم بعض المشكلات الهضمية مثل الغازات والانتفاخ، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز أو مشكلات في الجهاز الهضمي. كما أن الزبادي يحتوي على نسبة عالية من البروتين، مما يعني أنه يحتاج وقتًا أطول للهضم، ما قد يسبب عدم الراحة أثناء النوم.

تناول الزبادي قبل النوم يمكن أن يزيد من حموضة المعدة، مما يؤدي إلى حرقة المعدة أو ارتجاع المريء، خاصة عند الاستلقاء بعد تناوله مباشرة. لذلك، يُنصح بتناوله بكميات معتدلة قبل النوم بساعة على الأقل.

يمكن أن يؤدي تناول الزبادي قبل النوم إلى الشعور بالامتلاء أو عدم الراحة في المعدة، مما يسبب صعوبة في النوم أو الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل. هذا بالإضافة إلى ظهور بعض الأعراض الهضمية المزعجة، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز.

الزبادي، وخاصة الأنواع الغنية بالفواكه، يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة. لذا فإن تناوله قبل النوم مباشرة قد يساهم في زيادة الوزن. من الأفضل ممارسة النشاط البدني خلال اليوم أو تناول الزبادي قبل النوم بساعة على الأقل.