الملك تشارلز يسعى إلى مصالحة مع الأمير هاري وميغان ماركل

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 04:52 مساءً - لا يزال الملك تشارلز يأمل في إنهاء الخلاف القائم مع الأمير هاري وميغان ماركل، على الرغم من التوتر الذي استمر لسنوات منذ أن تخليا عن واجباتهما الملكية وغادرا بريطانيا في عام 2020.

وفي تصريح لصحيفة “The Sun”، أوضح الخبير الملكي فيل دامبير أن الملك يتجنب اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى تفاقم الخلاف مع ابنه وزوجته، مثل سحب ألقابهما الملكية.

وأضاف دامبير: “أشك في أن الملك يرغب في أن تشير ميغان إلى أهمية لقب ساسكس، لكنه متردد في اتخاذ أي خطوة لتجريدهما من الألقاب. سيكون من الصعب القيام بذلك، وقد يؤدي إلى تفاقم الخلاف، وهو ما لا يريده الملك الذي يأمل في مصالحة مستقبلية مع هاري”.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت ميغان ماركل عن استخدامها لقب “ساسكس” كلقب عائلي في برنامجها الجديد على منصة “نتفلكس”، حيث قالت لصديقتها ميندي كالينغ: “من المضحك أنك تواصلين مناداتي بميغان ماركل. أنا الآن ساسكس”. وأضافت: “هذا هو اسم عائلتنا الصغيرة، وهو يعني لي الكثير”.

كما تحدثت ميغان في مقابلة مع مجلة People، قائلة: “أعتقد أنني لم أدرك مدى أهمية هذا الاسم بالنسبة لي حتى أنجبت”.