حافظ على عضلاتك في رمضان.. نصائح فعالة لتجنب فقدان الكتلة العضلية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعاني بعض الصائمين من فقدان غير صحي للوزن والكتلة العضلية خلال شهر رمضان بسبب تغير نمط التغذية والنشاط البدني، لكن يمكن تجنب ذلك باتباع بعض الإرشادات الغذائية والرياضية.

يُنصح بتناول كمية كافية من البروتين في وجبتي الإفطار والسحور للحفاظ على العضلات وزيادة الإحساس بالشبع. تشمل مصادر البروتين الصحية:

-الدجاج، الأسماك، البيض، البقوليات.

-منتجات الألبان والبروتينات النباتية.

-الدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة.

-الإفطار: يُفضل البدء بالماء والتمر، ثم تناول وجبة متوازنة لتجنب مشكلات الهضم وزيادة الوزن.

-السحور: يجب أن يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية والبروتين للحفاظ على الطاقة.

-يجب شرب ما لا يقل عن 2.3 لتر من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف والإرهاق.

-أفضل وقت للتمارين هو بعد الإفطار، مع تناول وجبة متكاملة مسبقًا للحفاظ على الكتلة العضلية.

باتباع هذه الإرشادات، يمكن للصائم الحفاظ على صحة جسمه وكتلته العضلية خلال الشهر الكريم.