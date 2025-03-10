محمد صلاح الأفضل في شهر شباط

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 03:55 مساءً - حصد الدولي المصري محمد صلاح، جائزة جديدة مع فريق ليفربول هذا الموسم…

ويقدم محمد صلاح مستوى طيباً هذا الموسم، حيث وصل إلى 27 هدفاً إضافة لصناعة 17 هدفاً آخر.

وفاز محمد بجائزة الأفضل في شهر شباط الماضي متفوقاً على كل من بيتو (إيفرتون)، ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون)، جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، دجيد سبينس (توتنهام) وأخيرًا يانكوبا مينتاه (برايتون).