روديجر وكورتوا يعودان إلى تدريبات ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 03:55 مساءً - أكدت صحيفة (ماركا) الإسبانية عودة أنطونيو روديجر وتيبو كورتوا للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريق ريال مدريد، وجاهزيتهما للعب ضد أتلتيكو مدريد، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، يوم الأربعاء القادم.

وغاب روديجر وكورتوا عن لقاء ريال مدريد ورايو فاليكانو (2-1)، أمس الأحد، في الجولة السابعة والعشرين من الليجا.

وفاز ريال مدريد في مباراة الذهاب على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد، وسيكون الحسم في ملعب أتلتيكو الصعب.