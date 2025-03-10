5 نصائح لتخفيف آلام الظهر أثناء النوم بهذه الطريقة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعاني الكثيرون من آلام الجزء السفلي من الظهر، خاصةً أولئك الذين يفضلون النوم على البطن. ويرى العديد من الخبراء أن هذه الوضعية قد تؤدي إلى تفاقم الألم، مما يستدعي تغييرها أو اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثارها.

يؤكد ديفيد كوبوش، طبيب العظام، أن النوم على البطن يؤدي إلى انحناء العمود الفقري في تجويف الظهر، مما يسبب توتر العضلات وانتشار الألم مع البقاء لفترات طويلة في هذه الوضعية.

إذا كان من الصعب تغيير وضعية النوم، ينصح الأطباء باتباع بعض الإجراءات التي قد تساعد في تخفيف الضغط على العمود الفقري وتقليل الألم، وتشمل:

-وضع وسادة مسطحة أسفل البطن لتقليل الانحناء في الظهر.

-استخدام فراش مناسب بحيث يكون معتدل الصلابة، فلا يكون طريًا جدًا ولا قاسيًا بشكل مفرط.

-ممارسة النشاط البدني يوميًا لمدة لا تقل عن نصف ساعة للحفاظ على مرونة العضلات.

-تقوية عضلات البطن والظهر من خلال التمارين الرياضية المخصصة لذلك، مما يوفر دعمًا إضافيًا للعمود الفقري.

-الانحناء إلى الخلف أثناء الجلوس متى أمكن ذلك، لتخفيف الضغط عن منطقة أسفل الظهر.

في النهاية، يُوصي الخبراء بالعمل على تعديل وضعية النوم تدريجيًا لتقليل التأثير السلبي على العمود الفقري، حيث يمكن أن يؤدي اتباع هذه النصائح إلى تحسين جودة النوم وتقليل الشعور بالألم بشكل ملحوظ.