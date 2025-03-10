تقرير صحفي: زيلينسكي يغيب عن إنتر ميلان لمدة شهرين

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 02:57 مساءً - أفاد تقرير صحفي، أن البولندي بيوتر زيلينسكي، لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة مونزا، يوم السبت الماضي (3-2) في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وبحسب صحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت)، فإن زيلينسكي يعاني من مشكلة في الساق اليمنى وسيخضع لفحوصات طبية، اليوم الإثنين.

وأضافت الصحيفة: الإصابة شبه مؤكدة، وغياب زيلينسكي سيكون طويلاً لنحو شهرين، فيما يأمل النادي في استعادته قبل مونديال الأندية.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ 61 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف نابولي.