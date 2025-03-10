صفعة قوية لـ ليفركوزن قبل مواجهة بايرن ميونيخ

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 02:57 مساءً - أفاد بيان صادر عن نادي باير ليفركوزن الألماني أن نجم الفريق فلوريان فيرتز سيغيب عن الفريق عدة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها السبت في خسارة فريقه أمام فيردر بريمن 0-2.

وقال باير ليفركوزن في بيانه، اليوم الإثنين إن فيرتز (أصيب في الرباط الإنسي لكاحله الأيمن، وسيغيب لعدة أسابيع).

ويقدم فيرتز مستوى جيداً مع فريقه هذا الموسم إذ سجل 15 هدفاً إضافة لـ 13 تمريرة حاسمة في كل المسابقات.

وعن إصابة فيرتز، قال المدير الرياضي لليفركوزن سايمون رولفس: نعرف فلوريان ونعلم أنه سيعود في أقرب وقت ممكن.

ويلتقي باير ليفركوزن مع بايرن ميونيخ غداً، الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا مع الإشارة إلى خسارته 0-3 ذهاباً.