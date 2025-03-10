لويس إنريكي يختار 22 لاعباً لمواجهة ليفربول في دوري الأبطال

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 02:57 مساءً - اختار لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، 22 لاعباً لمواجهة ليفربول في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، غداً الثلاثاء.

وخسر باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء في باريس 0-1 أمام فريق ليفربول الإنكليزي الأسبوع الماضي.

وجاءت خيارات لويس إنريكي:

دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديس، مايولو، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، مباي، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز ليفربول بهدف سجله هارفي إيليوت في الدقيقة 87 من اللقاء الذي أقيم على ملعب حديقة الأمراء.

ويلاقي المتأهل من هذه المواجهة الفائز من مواجهة أستون فيلا الإنكليزي وكلوب بروج البلجيكي.