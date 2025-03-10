نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (28): لاتسيو يواجه أودونيزي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 10:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي اليوم، الإثنين لاتسيو وأودونيزي الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في ختام منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم.
النتائج المسجلة في الجولة (28)
هيلاس فيرونا × بولونيا 1-2
نابولي × فيورنتينا 2-1
إمبولي × روما 0-1
جوفنتوس × أتلانتا 0-4
كالياري × جنوى 1-1
كومو × فينيزيا 1-1
بارما × تورينو 2-2
ليتشي × ميلان 2-3
إنتر ميلان × مونزا 3-2
ترتيب فرق المقدمة
1- إنتر ميلان: 61 نقطة
2- نابولي: 60 نقطة
3- أتلانتا: 58 نقطة
4- جوفنتوس: 52 نقطة
5- لاتسيو: 50 نقطة
6- بولونيا: 50 نقطة