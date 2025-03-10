الدوري الإيطالي (28): لاتسيو يواجه أودونيزي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 10:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الإثنين لاتسيو وأودونيزي الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في ختام منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

النتائج المسجلة في الجولة (28)

هيلاس فيرونا × بولونيا 1-2

نابولي × فيورنتينا 2-1

إمبولي × روما 0-1

جوفنتوس × أتلانتا 0-4

كالياري × جنوى 1-1

كومو × فينيزيا 1-1

بارما × تورينو 2-2

ليتشي × ميلان 2-3

إنتر ميلان × مونزا 3-2

ترتيب فرق المقدمة

1- إنتر ميلان: 61 نقطة

2- نابولي: 60 نقطة

3- أتلانتا: 58 نقطة

4- جوفنتوس: 52 نقطة

5- لاتسيو: 50 نقطة

6- بولونيا: 50 نقطة