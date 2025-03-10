دوري أبطال آسيا للنخبة: الوصل في مهمة (شاقة) أمام السد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 10:56 صباحاً - يدرك فريق الوصل الإماراتي أن تعادله 1-1 في مباراة الذهاب أمام السد القطري وضعه أمام خيار وحيد في مباراة العودة، اليوم الإثنين، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، لحساب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا للنحبة بكرة القدم.

ويدرك أيضاً ان الفريق القطري فريق صعب المراس، وخاصة عندما يلعب على أرضه وبين جمهوره،وعلى هذا الأساس ستكون مهمة الفريق الإماراتي صعبة جداً في سهلة الليلة، لكنها ليست مستحيلة، وقد ينجح في الحدّ الأدني في جرّ المباراة إلى ركلات الترجيح.