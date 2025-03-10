دوري أبطال آسيا للنخبة: النصر يحذر استقلال طهران

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 10:56 صباحاً - لا يريد فريق النصر أن يعيش أي مفاجأة غير سارة عندما يستقبل اليوم، الإثنين، فريق استقلال طهران الإيراني، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم على ملعب الأول بارك.

فريق النصر تعادل ذهاباً مع الفريق الإيراني على ستاد آزادي من دون أهداف ويعلم أن هذه النتيجة لا تعطيه الكثير من الأفضلية أمام فريق يطمح للمتابعة في هذه البطولة القارية…

سلاح الهجوم القوي لدى الفريق السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو يجب أن يكون في أحسن حالاته لتغطية بعض الضعف في خطوطه الخلفية…