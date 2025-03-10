الدوري الإنكليزي (28): وست هام يستضيف نيوكاسل

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 09:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الإثنين، مباريات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم بلقاء وست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في الجولة (28)

تشيلسي × ليسترسيتي 1-0

توتنهام هوتسبير × بورنموث 2-2

مانشستر يونايتد × آرسنال 1-1

نوتينغهام فورست × مانشستر سيتي 1-0

ليفربول × ساوثهامبتون 3-1

كريستال بالاس × إبسويتش تاون 1-0

برايتون × فولهام 2-1

برينتفورد × أستون فيلا 0-1

وولفرهامبتون × إيفرتون 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- ليفربول: 70 نقطة

2- آرسنال: 55 نقطة

3- نوتينغهام فورست: 51 نقطة

4- تشيلسي: 49 نقطة

5- مانشستر سيتي: 47 نقطة