نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الألماني (25)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 09:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الأحد، منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، وفيما يلي نتائج كامل مباريات هذه المرحلة…
آينتراخت فرانكفورت × يونيون برلين 1-2
هوفنهايم × هايدنهايم 1-1
بوروسيا مونششنغلادباخ × ماينز 1-3
بايرن ميونيخ × بوخوم 2- 3
باير ليفركوزن × فيردبريمن 0-2
بوروسيا دورتموند × أوجسبورغ 0-1
فولفسبورغ × سانت باولي 1-1
هولشتاين كيل × شتوتغارت 2-2
فرايبورغ × لايبزيج 0-0
ترتيب فرق المقدمة
1- بايرن ميونيخ: 61 نقطة
2- باير ليفركوزن: 53 نقطة
3- ماينز: 44 نقطة
4- آينتراخت فرانكفورت: 42 نقطة
5- فرايبورغ: 41 نقطة