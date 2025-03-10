الدوري الألماني (25)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 09:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، وفيما يلي نتائج كامل مباريات هذه المرحلة…

آينتراخت فرانكفورت × يونيون برلين 1-2

هوفنهايم × هايدنهايم 1-1

بوروسيا مونششنغلادباخ × ماينز 1-3

بايرن ميونيخ × بوخوم 2- 3

باير ليفركوزن × فيردبريمن 0-2

بوروسيا دورتموند × أوجسبورغ 0-1

فولفسبورغ × سانت باولي 1-1

هولشتاين كيل × شتوتغارت 2-2

فرايبورغ × لايبزيج 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- بايرن ميونيخ: 61 نقطة

2- باير ليفركوزن: 53 نقطة

3- ماينز: 44 نقطة

4- آينتراخت فرانكفورت: 42 نقطة

5- فرايبورغ: 41 نقطة