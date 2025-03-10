وصفات فعالة لإطالة الشعر والحفاظ على قوته ولمعانه

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 09:59 صباحاً - تسعى الكثير من النساء إلى الحصول على شعر طويل وقوي وصحي، حيث يعتبر الحفاظ على صحة الشعر من أهم العوامل التي تساهم في تعزيز نموه وتحسين مظهره.

وفي ظل العوامل البيئية والتلوث اليومي، قد يتعرض الشعر للتلف والتقصف، مما يؤدي إلى بطء نموه وفقدان لمعانه، ولحسن الحظ هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساهم في إطالة الشعر بشكل آمن وفعال، مع المحافظة على قوته ولمعانه.