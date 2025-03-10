الدوري الإسباني (27): جيرونا ضيفاً على إسبانيول

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 09:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يختتم فريقا إسبانيول وجيرونا، مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني، اليوم الإثنين، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في الجولة (27)

خيتافي × أتلتيكو مدريد 1-0

ريال مدريد × رايو فاليكانو 2-1

أتلتيك بلباو × ريال مايوركا 1-1

ريال بيتيس × لاس بالماس 1-0

ريال سوسيداد × إشبيلية 0-1

سيلتافيغو × ليجانيس 2-1

ديبورتيفو ألافيس × فياريال 1-0

فالنسيا × بلد الوليد 2-1

برشلونة × أوساسونا- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة

1- برشلونة: 57 نقطة

2- ريال مدريد: 57 نقطة

3- أتلتيكو مدريد: 56 نقطة

4- أتلتيك بلباو: 49 نقطة

5- فياريال: 44 نقطة