الدوري البرتغالي (25): فاماليكاو يستقبل ريو آفي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 09:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الإثنين، مباريات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم، بلقاء فاماليكاو وريو آفي الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في الجولة (25)

سانتا كلارا × موريرينسي 1-1

كاسابيا × سبورتينغ لشبونة 1-3

بوافيستا × فيتوريا غيماريش 1-2

إستريلا أمادورا × جل فيسنتي 1-1

إي في أس فوتبول × أروكا 0-1

بنفيكا × ناسيونال ماديرا 3-0

إستوريل برايا × فارينزي 2-2

سبورتينغ براغا × بورتو 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- سبورتينغ لشبونة: 59 نقطة

2- بنفيكا: 56 نقطة

3- سبورتينغ براغا: 50 نقطة

4- بورتو: 50 نقطة

5- سانتا كلارا: 40 نقطة