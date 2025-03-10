الدوري المغربي (24): حسنية أغادير يلاقي الدفاع الجديدي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 08:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم فجر غد، الثلاثاء، الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة، مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، بمباراتي حسنية أغادير مع الدفاع الحسني الجديدي، والمكناسي مع الرجاء.

النتائج المسجلة في الجولة (24)

الوداد × الفتح 2-2

المغرب التطواني × نهضة بركان 0-2

المغرب الفاسي × اتحاد طنجة 1-1

نهضة الزمامرة × الجيش الملكي 1-2

الاتحاد التوركي × شباب المحمدية 2-1

شباب السوالم × أولمبيك آسفي 0-1

ترتيب فرق المقدمة

1- نهضة بركان: 59 نقطة

2- الجيش الملكي: 42 نقطة

3- الوداد: 42 نقطة

4- الفتح: 40 نقطة

5- نهضة الزمامرة: 40 نقطة