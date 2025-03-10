نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي (24): حسنية أغادير يلاقي الدفاع الجديدي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 08:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم فجر غد، الثلاثاء، الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة، مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، بمباراتي حسنية أغادير مع الدفاع الحسني الجديدي، والمكناسي مع الرجاء.
النتائج المسجلة في الجولة (24)
الوداد × الفتح 2-2
المغرب التطواني × نهضة بركان 0-2
المغرب الفاسي × اتحاد طنجة 1-1
نهضة الزمامرة × الجيش الملكي 1-2
الاتحاد التوركي × شباب المحمدية 2-1
شباب السوالم × أولمبيك آسفي 0-1
ترتيب فرق المقدمة
1- نهضة بركان: 59 نقطة
2- الجيش الملكي: 42 نقطة
3- الوداد: 42 نقطة
4- الفتح: 40 نقطة
5- نهضة الزمامرة: 40 نقطة