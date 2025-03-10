نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي (27): بشكتاش يستضيف غازي عنتاب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 08:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تختتم اليوم، الإثنين، مباريات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم بلقاء بشكتاش وغازي عنتاب الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.
النتائج المسجلة في الجولة (27)
سيفاس سبور × جوزتبه 3-1
سامسون سبور × أضنة ديمر سبور 3-2
أيوبسبور × قونيا سبور 2-1
ألانيا سبور × غلطة سراي 1-2
قيصري سبور × إسطنبول باشاك شهير 3-1
أنطاليا سبور × تشايكور ريزا سبور 2-1
طرابزون سبور × هاتاي سبور 1-2
بودريم سبور × قاسم باشا 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- غلطة سراي: 68 نقطة
2- فنربخشة: 61 نقطة
3- سامسون سبور: 50 نقطة
4- بشكتاش: 44 نقطة
5- أيوبسبور: 43 نقطة