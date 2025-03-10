ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 08:54 صباحاً - شهدت مؤشرات الأسهم اليابانية ارتفاعًا في جلسة التعاملات الصباحية اليوم الاثنين في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

حيث صعد مؤشر نيكي القياسي، الذي يضم 225 سهمًا، بنحو 209.54 نقطة، أي بنسبة 0.57%، ليصل إلى 37,096.71 نقطة بحلول الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).

كما سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بلغ 5.95 نقطة، أي بنسبة 0.22%، ليصل إلى 2,714.54 نقطة.