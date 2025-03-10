طقس المملكة: أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم مناطق

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 08:54 صباحاً - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على عدة مناطق من المملكة، تشمل الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، ونجران. كما يتوقع تكوّن الضباب في بعض هذه المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستتراوح بين الشمال والشمال الغربي بسرعة تتراوح من 16 إلى 36 كم/ساعة على الجزءين الشمالي والجنوبي، في حين تصل سرعتها إلى 42 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع الموج سيبلغ من نصف متر إلى متر ونصف على الجزءين الشمالي والجنوبي، بينما يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، مع حالة بحر خفيف إلى متوسط الموج على الشمال والجنوب ومتوسط الموج على الوسط.

وفيما يخص الخليج العربي، أوضح التقرير أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية شرقية على الجزءين الشمالي والأوسط، وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح بين 15 و 30 كم/ساعة، وقد تتجاوز السرعة 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة.

كما يتوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى أكثر من مترين، مع حالة بحر خفيف الموج قد يصبح مائجاً مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.