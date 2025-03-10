فوائد الاستحمام بالماء البارد على صحة جسمك

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 08:54 صباحاً - تعزيز الدورة الدموية ونشاط الجسم

يساهم الاستحمام بالماء البارد في تحسين الدورة الدموية بشكل كبير. عند تعرض الجسم للماء البارد، يحدث تقلص في الأوعية الدموية يليه توسع عند مغادرة الحمام، مما يعزز تدفق الدم ويزيد من وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الأعضاء والأنسجة.

تقوية جهاز المناعة

أظهرت الدراسات أن التعرض المتكرر للماء البارد يمكن أن يُحسّن من مقاومة الجسم للأمراض. حيث يُقال إن التجارب المتكررة مع الماء البارد يمكن أن تزيد من عدد خلايا الدم البيضاء في الجسم، المسؤولة عن محاربة العدوى والفيروسات.

الفوائد الإضافية للاستحمام بالماء البارد تشمل:

تحسين الصحة النفسية: يمكن أن تساعد تجربة الاستحمام البارد على تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية بشكل عام، لأن الماء البارد يُحفّز إنتاج الإندورفين، هرمون السعادة.

يمكن أن تساعد تجربة الاستحمام البارد على تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية بشكل عام، لأن الماء البارد يُحفّز إنتاج الإندورفين، هرمون السعادة. الحفاظ على صحة البشرة والشعر: يُعتبر الماء البارد أقل قسوة على البشرة والشعر مقارنة بالماء الساخن، وهو يساعد في تقليل جفاف البشرة ويحافظ على زيوت الشعر الطبيعية.

يُعتبر الماء البارد أقل قسوة على البشرة والشعر مقارنة بالماء الساخن، وهو يساعد في تقليل جفاف البشرة ويحافظ على زيوت الشعر الطبيعية. تحفيز فقدان الوزن: يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء البارد في تنشيط الدهون البنية في الجسم، التي تحرق السعرات الحرارية لتوليد الحرارة.

النصائح للاستفادة المثلى من فوائد الماء البارد

للحصول على الفوائد المثلى من الاستحمام بالماء البارد، يُفضل البدء بالاستحمام الفاتر ثم التدرج إلى الماء البارد تدريجيًا. يمكن تخصيص جزء من الاستحمام لختم الجلسة بالماء البارد لبضع ثوانٍ، وزيادة المدة تدريجيًا مع الاعتياد.