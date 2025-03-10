نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الهولندي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (25) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 06:55 صباحاً - استمر سيم ستيجن لاعب فريق أنشخيده (مرتاحاً) في صدارة ترتيب هدافي الدوري الهولندي بكرة القدم مع نهاية منافسات الجولة الخامسة والعشرين…
1- سيم ستيجن (أنشخيده): 20 هدفاً
2- تروي باروت (الكمار): 12 هدفاً
3- لوك دي يونج (آيندهوفن): 11 هدفاً
4- ريكادو بيبي (آيندهوفن): 11 هدفاً
5- ديلان فينتي (زفوله): 11 هدفاً
6- أوليفر إدفاردسين (أجاكس أمستردام 2، إيجلز 8): 10 أهداف
7- غوس تيل (آيندهوفن): 9 أهداف
8- أوسكار زوادا (فالفيك): 9 أهداف
9- جاكوب بروم (إيجلز): 9 أهداف