نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الهولندي (25)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أُنجزت على مدار الأيام الثلاث الماضية منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، وفيما نتائج كامل مباريات هذه المرحلة..
فيليم × أوتريخت 2-3
زفوله × أجاكس أمستردام 0-1
نيميغن × إيجلز 2-3
أنشخيده × المير سيتي 1-0
ناك بريدا × سبارتا روتردام 1-1
فورتانا سيتارد × هيراكليس 1-0
آيندهوفن × هيرينفين 2-1
ترتيب فرق المقدمة
1- أجاكس أمستردام: 63 نقطة
2- آيندهوفن: 55 نقطة
3- أوتريخت: 49 نقطة
4- أنشخيده:46 نقطة
5- فينورد روتردام: 44 نقطة