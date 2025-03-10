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الدوري الهولندي (25)… نتائج وترتيب

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الدوري الهولندي (25)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أُنجزت على مدار الأيام الثلاث الماضية منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، وفيما نتائج كامل مباريات هذه المرحلة..

فيليم × أوتريخت 2-3
زفوله × أجاكس أمستردام 0-1
نيميغن × إيجلز 2-3
أنشخيده × المير سيتي 1-0
ناك بريدا × سبارتا روتردام 1-1
فورتانا سيتارد × هيراكليس 1-0
آيندهوفن × هيرينفين 2-1

ترتيب فرق المقدمة
1- أجاكس أمستردام: 63 نقطة
2- آيندهوفن: 55 نقطة
3- أوتريخت: 49 نقطة
4- أنشخيده:46 نقطة
5- فينورد روتردام: 44 نقطة

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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