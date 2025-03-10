الدوري الهولندي (25)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أُنجزت على مدار الأيام الثلاث الماضية منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، وفيما نتائج كامل مباريات هذه المرحلة..

فيليم × أوتريخت 2-3

زفوله × أجاكس أمستردام 0-1

نيميغن × إيجلز 2-3

أنشخيده × المير سيتي 1-0

ناك بريدا × سبارتا روتردام 1-1

فورتانا سيتارد × هيراكليس 1-0

آيندهوفن × هيرينفين 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- أجاكس أمستردام: 63 نقطة

2- آيندهوفن: 55 نقطة

3- أوتريخت: 49 نقطة

4- أنشخيده:46 نقطة

5- فينورد روتردام: 44 نقطة