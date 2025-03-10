الدوري البلجيكي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (29)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 06:55 صباحاً - انتهت منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري بعد نهاية هذه المرحلة…

1- تولو أروكوداري (جينك): 16 هدفاً

2- كاسبر دولبيرغ (أندرلخت): 14 هدفاً

3- أدريانو بيرتاتشيني (سينت ترويدنس): 13 هدفاً

4- بينيتو رامان (ميشيلن): 12 هدفاً

5- فرانجو ايفانوفيتش (سانت جيلواز): 11 هدفاً

6- دان هيامانس (رويال شارلروا): 11 هدفاً

7- تجانون شيري (رويال أنتويرب): 11 هدفاً

8- كيفن دينكي (سيركل بروج): 10 أهداف

9- فينسينت يانسن (رويال أنتويرب): 10 أهداف