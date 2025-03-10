نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (29) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 06:55 صباحاً - انتهت منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري بعد نهاية هذه المرحلة…
1- تولو أروكوداري (جينك): 16 هدفاً
2- كاسبر دولبيرغ (أندرلخت): 14 هدفاً
3- أدريانو بيرتاتشيني (سينت ترويدنس): 13 هدفاً
4- بينيتو رامان (ميشيلن): 12 هدفاً
5- فرانجو ايفانوفيتش (سانت جيلواز): 11 هدفاً
6- دان هيامانس (رويال شارلروا): 11 هدفاً
7- تجانون شيري (رويال أنتويرب): 11 هدفاً
8- كيفن دينكي (سيركل بروج): 10 أهداف
9- فينسينت يانسن (رويال أنتويرب): 10 أهداف