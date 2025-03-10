الدوري الروسي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (20)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 05:53 صباحاً - أصبح ترتيب هدافي الدوري الروسي مع نهاية منافسات الجولة العشرين منه على النحو الآتي:

1- مانفريد أوغالدي (سبارتاك موسكو): 16 هدفاً

2- أليكسي بيتروكوف (لوكوموتيف موسكو): 11 هدفاً

3- ميرليند داكو (روبين كازان): 11 هدفاً

4- جون كوردوبا (كراسنودار): 9 أهداف

5- إزيكويل باركو (سبارتاك موسكو): 9 أهداف

6- ماكسيم جلوشينكوف (زينيت سانت بطرسبرغ): 8 أهداف

7- ماتيو كاسييرا (زينيت سانت بطرسبرغ): 8 أهداف