نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الروسي (20)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 04:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الأحد، مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الروسي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…
كريليا سوفيتوف سامارا × آكرون تولياتي 0-2
روبين كازان × سبارتاك موسكو 2-1
أورنبورغ × روستوف 1-2
فاكيل × زينيت سانت بطرسبرغ 0-2
سيسكا موسكو × خيمكي 1-0
دينامو موسكو × إف كي ماخاتشكالا 4-0
نيجني نوفغورود × كراسنودار 0-3
لوكوموتيف موسكو × أخمات غروزني 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- زينيت سانت بطرسبرغ: 43 نقطة
2- كراسنودار: 43 نقطة
3- سبارتاك موسكو: 40 نقطة
4- دينامو موسكو: 39 نقطة
5- لوكوموتيف موسكو: 37 نقطة