اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري الروسي (20)… نتائج وترتيب

0 نشر
0 تبليغ

الدوري الروسي (20)… نتائج وترتيب

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الروسي (20)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 04:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الأحد، مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الروسي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

كريليا سوفيتوف سامارا × آكرون تولياتي 0-2
روبين كازان × سبارتاك موسكو 2-1
أورنبورغ × روستوف 1-2
فاكيل × زينيت سانت بطرسبرغ 0-2
سيسكا موسكو × خيمكي 1-0
دينامو موسكو × إف كي ماخاتشكالا 4-0
نيجني نوفغورود × كراسنودار 0-3
لوكوموتيف موسكو × أخمات غروزني 1-1

ترتيب فرق المقدمة
1- زينيت سانت بطرسبرغ: 43 نقطة
2- كراسنودار: 43 نقطة
3- سبارتاك موسكو: 40 نقطة
4- دينامو موسكو: 39 نقطة
5- لوكوموتيف موسكو: 37 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا