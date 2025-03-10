الدوري الروسي (20)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 04:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الأحد، مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الروسي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

كريليا سوفيتوف سامارا × آكرون تولياتي 0-2

روبين كازان × سبارتاك موسكو 2-1

أورنبورغ × روستوف 1-2

فاكيل × زينيت سانت بطرسبرغ 0-2

سيسكا موسكو × خيمكي 1-0

دينامو موسكو × إف كي ماخاتشكالا 4-0

نيجني نوفغورود × كراسنودار 0-3

لوكوموتيف موسكو × أخمات غروزني 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- زينيت سانت بطرسبرغ: 43 نقطة

2- كراسنودار: 43 نقطة

3- سبارتاك موسكو: 40 نقطة

4- دينامو موسكو: 39 نقطة

5- لوكوموتيف موسكو: 37 نقطة