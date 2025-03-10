الدوري السويسري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (27)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 04:52 صباحاً - انتهت أمس، الأحد، مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السويسري بعد هذه الجولة…

1- ديريك كوتيسا (سيرفيت): 13 هدفاً

2- ألفين سانشيز (لوزان): 11 هدفاً

3- ويليم جيوبيلز (سانت جالين): 10 أهداف

4- كيفين أموري (يافردون 1، بازل 9): 10 أهداف

5- ميروسلاف ستيفانوفيتش (سيرفيت): 9 أهداف

6- شيردان شاكيري (بازل): 9 أهداف

7- تيباولت كليدجي (لوزيرن): 8 أهداف