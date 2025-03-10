تأثير الصيام على مستوى السكر في الدم: ماذا يجب أن تعرف؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 04:52 صباحاً - “`html

الصيام وتأثيره على الجسم

الصيام هو جزء من العديد من الثقافات والديانات وهو ممارسة روحية لها فوائد صحية متعددة. ومع ذلك، يجب على الأفراد الذين يعانون من حالات طبية معينة، مثل مرض السكري، أن يكونوا حذرين وواعين لتأثيرات الصيام على مستويات السكر في الدم.

كيفية تأثير الصيام على مستوى السكر في الدم

الصوم يؤدي إلى تغييرات في كيفية استخدام الجسم للطاقة، إذ يعتمد الجسم على الكربوهيدرات كمصدر أولي للطاقة التي يتم تخزينها في الكبد والعضلات على شكل جلوكوجين. خلال فترة الصيام، يبدأ الجسم في استهلاك مخزون الجلوكوجين لتحرير الجلوكوز في الدم والحفاظ على مستويات الطاقة.

فوائد الصيام الصحية

تنظيم مستوى السكر: يساعد الصيام المنتظم في تنظيم مستويات السكر في الدم بالنسبة لبعض الأفراد الذين لا يعانون من أمراض مزمنة.

تحسين حساسية الأنسولين: قد يزيد الصيام من حساسية الجسم للأنسولين، مما قد يكون مفيدًا في الوقاية من السكري.

التحديات والمخاطر المحتملة

انخفاض حاد في مستوى السكر: قد يسبب الصيام انخفاضًا غير مرغوب فيه في مستوى السكر، خاصة لدى المرضى الذين يعتمدون على الأنسولين.

ارتفاع مستوى السكر بعد الإفطار: يمكن للإفطار غير المتوازن أن يسبب ارتفاعًا حادًا في مستوى السكر، مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية.

نصائح للصيام الآمن لمرضى السكري

استشارة الطبيب: من الضروري التحدث مع الطبيب قبل البدء في الصيام لوضع خطة صحية مناسبة.

مراقبة مستويات السكر: ينبغي على المرضى مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام، خاصة في ساعات الصيام وبعد الإفطار.

تناول وجبات متوازنة: من المهم الحفاظ على تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتينات والألياف.

في النهاية، يمكن أن يكون الصيام تجربة مفيدة ومثمرة، ولكن من المهم بالنسبة لمرضى السكري أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم وصحتهم. من خلال التخطيط الجيد وتعاون الفريق الصحي، يمكن للمرضى الصوم بطريقة آمنة وصحية.

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