الدوري السويسري (27)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 03:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أنجزت يومي السبت والأحد، مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، وفيما يلي كامل نتائج هذه المرحلة…

زيوريخ × سيرفيت 1-3

لوزيرن × بازل 1-1

سيون × لوغانو 2-1

يونج بويز × لوزان 3-0

يافردون × وينترثور 2-1

سانت جالين × جراسهوبرز 3-1

ترتيب فرق المقدمة

1- سيرفيت: 48 نقطة

2- بازل: 46 نقطة

3- لوزيرن: 44 نقطة

4- لوغانو:42 نقطة

5- يونج بويز: 40 نقطة