نشكركم على متابعتكم خبر الدوري السويسري (27)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 03:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أنجزت يومي السبت والأحد، مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، وفيما يلي كامل نتائج هذه المرحلة…
زيوريخ × سيرفيت 1-3
لوزيرن × بازل 1-1
سيون × لوغانو 2-1
يونج بويز × لوزان 3-0
يافردون × وينترثور 2-1
سانت جالين × جراسهوبرز 3-1
ترتيب فرق المقدمة
1- سيرفيت: 48 نقطة
2- بازل: 46 نقطة
3- لوزيرن: 44 نقطة
4- لوغانو:42 نقطة
5- يونج بويز: 40 نقطة